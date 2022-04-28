Российские хакеры еще в 2021 заложили основу для вторжения в Украину, - Microsoft

По данным Microsoft, связанные с Россией субъекты начали готовиться к военному вторжению в Украину еще в марте 2021 года, усиливая атаки на украинские организации, чтобы закрепиться в их системах.

В частности, когда российские войска только начали продвигаться к границе с Украиной, фиксировались попытки получить доступ к разведданным о военных и зарубежных партнерствах. К середине 2021 года хакеры нацелились на цепочки поставок не только в Украине, но и в странах-членах НАТО.

Уже в начале 2022 года российские хакеры с нарастающей интенсивностью начали атаковать вредоносным ПО украинские организации. А после военного вторжения кибероперации были развернуты для поддержки стратегических и тактических целей.

Команды безопасности Microsoft тесно сотрудничали с украинской стороной, чтобы выявлять и устранять угрозы. После инцидента с выявлением ПО Wiper в сетях Украины была установлена безопасная линию связи с ключевыми должностными лицами в области кибербезопасности в Киеве.