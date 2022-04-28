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Российские хакеры еще в 2021 заложили основу для вторжения в Украину, - Microsoft

Фото: российские хакеры заложили основу для военного вторжения в Украину (freepik-com)
Автор: Сергей Новиков

Российские хакеры начали проводить масштабные кибероперации против Украины еще в марте 2021 года. Предполагается, что это заложило основу для дальнейшего военного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Microsoft.

По данным Microsoft, связанные с Россией субъекты начали готовиться к военному вторжению в Украину еще в марте 2021 года, усиливая атаки на украинские организации, чтобы закрепиться в их системах.

В частности, когда российские войска только начали продвигаться к границе с Украиной, фиксировались попытки получить доступ к разведданным о военных и зарубежных партнерствах. К середине 2021 года хакеры нацелились на цепочки поставок не только в Украине, но и в странах-членах НАТО.

Уже в начале 2022 года российские хакеры с нарастающей интенсивностью начали атаковать вредоносным ПО украинские организации. А после военного вторжения кибероперации были развернуты для поддержки стратегических и тактических целей.

Команды безопасности Microsoft тесно сотрудничали с украинской стороной, чтобы выявлять и устранять угрозы. После инцидента с выявлением ПО Wiper в сетях Украины была установлена безопасная линию связи с ключевыми должностными лицами в области кибербезопасности в Киеве.

Напомним, ранее Microsoft сообщил, что с 24 февраля зафиксированы десятки хакерских атак на Украину со стороны России.

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