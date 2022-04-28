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Російські хакери ще в 2021 заклали основу для вторгнення в Україну, - Microsoft

Фото: російські хакери заклали основу для військового вторгнення в Україну (freepik-com)
Автор: Сергей Новиков

Російські хакери почали проводити масштабні кібероперації проти України ще в березні 2021 року. Ймовірно, що це заклало основу для подальшого військового вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Microsoft.

За даними Microsoft, пов'язані з Росією суб'єкти почали готуватися до військового вторгнення в Україну ще в березні 2021 року, посилюючи атаки на українські організації, щоб закріпитися в їх системах.

Зокрема, коли російські війська тільки почали просуватися до кордону з Україною, фіксувалися спроби отримати доступ до розвідданих про військові та закордонні партнерства. До середини 2021 року хакери націлилися на ланцюжки поставок не тільки в Україні, але і в країнах-членах НАТО.

Вже на початку 2022 року російські хакери з наростаючою інтенсивністю почали атакувати шкідливим ПЗ українські організації. А після військового вторгнення кібероперації були розгорнуті для підтримки стратегічних і тактичних цілей.

Команди безпеки Microsoft тісно співпрацювали з українською стороною, щоб виявляти і усувати загрози. Після інциденту з виявленням ПО Wiper в мережах України було встановлено безпечну лінію зв'язку з ключовими посадовими особами в області кібербезпеки в Києві.

Нагадаємо, раніше Microsoft повідомив, що з 24 лютого зафіксовано десятки хакерських атак на Україну з боку Росії.

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MicrosoftКібератакаВійна Росії проти України