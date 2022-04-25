ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские хакеры атакуют украинцев фишинговыми рассылками: как не стать жертвой

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 апреля 2022 15:10
Российские хакеры атакуют украинцев фишинговыми рассылками: как не стать жертвой Фото: Хакеры РФ атакуют украинцев через фишинговые рассылки (freepik)
Автор: RBC.UA

Российские злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки в соцсетях с целью завладеть учетными данными украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Meta предупреждает о злом аккаунтов военных и публичных лиц с помощью ранее похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. Во взломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться.

Как не стать жертвой кибератак оккупантов:

  • В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.
  • Не открывайте писем от неизвестных адресатов.
  • Не переходите по ссылкам из таких писем и не вводите на страницах со ссылками своих персональных данных.
  • Включите двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, которые поддерживают такую услугу.
  • Злоумышленники также могут осуществлять рассылку с целью шпионить за человеком и его контактами.

Отмечается, что растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, которые временно выехали за границу. Злоумышленники, осуществляющие такие рассылки, пристально следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи.

  • Не переходите по ссылкам в таких сообщениях, не оставляйте номеров вашей карты, телефона и тому подобное.
  • Получить финансовую помощь от государства можно только в Дие. Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран.

Кроме того, Meta предупреждает о злом аккаунтов военных и публичных лиц с помощью ранее похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. Во взломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться.

Напомним, что Российская Федерация готовит серию массированных кибератак против стран, которые поддерживают и финансируют Украину, а также поставляют ей вооружение, боеприпасы и оборудование.

Также Служба безопасности Украины предупредила о новую киберугрозу. Оккупанты рассылают письма с вирусом якобы от имени СБУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация фишинговая атака
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет