Російські хакери атакують українців фішинговими розсилками: як не стати жертвою

Meta попереджає про злом акаунтів військових і публічних осіб за допомогою попередньо викрадених у фішингових розсиланнях облікових даних. У зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців – здаватись.

Як не стати жертвою кібератак окупантів:

У фішингових розсиланнях хакери часто спекулюють на патріотичних темах і виплатах від держави.

Не відкривайте листів від невідомих адресатів.

Не переходьте за посиланнями з таких листів та не вводьте на сторінках із посиланнями своїх персональних даних.

Увімкніть двофакторну авторизацію в соцмережах і всіх сервісах, які підтримують таку послугу.

Зловмисники також можуть здійснювати розсилання з метою шпигувати за людиною та її контактами.

Зазначається, що зростає кількість фішингових розсилань під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон. Зловмисники, які здійснюють такі розсилання, пильно слідкують за українськими новинами і швидко реагують на звістки про будь-яку допомогу.