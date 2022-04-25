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Російські хакери атакують українців фішинговими розсилками: як не стати жертвою

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 15:10
Російські хакери атакують українців фішинговими розсилками: як не стати жертвою Фото: Хакери РФ атакують українців через фішингові розсилки (freepik)
Автор: RBC.UA

Російські зловмисники здійснюють фішингові розсилання у соцмережах з метою заволодіти обліковими даними українців

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держспецзв'язку.

Meta попереджає про злом акаунтів військових і публічних осіб за допомогою попередньо викрадених у фішингових розсиланнях облікових даних. У зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців – здаватись.

Як не стати жертвою кібератак окупантів:

  • У фішингових розсиланнях хакери часто спекулюють на патріотичних темах і виплатах від держави.
  • Не відкривайте листів від невідомих адресатів.
  • Не переходьте за посиланнями з таких листів та не вводьте на сторінках із посиланнями своїх персональних даних.
  • Увімкніть двофакторну авторизацію в соцмережах і всіх сервісах, які підтримують таку послугу.
  • Зловмисники також можуть здійснювати розсилання з метою шпигувати за людиною та її контактами.

Зазначається, що зростає кількість фішингових розсилань під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон. Зловмисники, які здійснюють такі розсилання, пильно слідкують за українськими новинами і швидко реагують на звістки про будь-яку допомогу.

  • Не переходьте за посиланнями в таких повідомленнях, не залишайте номерів вашої картки, телефона тощо.
  • Отримати фінансову допомогу від держави можна тільки в Дії. Дізнатись інформацію про виплати в інших країнах можна лише в офіційних установах цих країн.

Нагадаємо, що Російська Федерація готує серію масованих кібератак проти країн, які підтримують і фінансують Україну, а також постачають їй озброєння, боєприпаси та обладнання.

Також Служба безпеки України попередила про нову кіберзагрозу. Окупанти розсилають листи з вірусом нібито від імені СБУ.

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Російська Федерація фишинговая атака
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