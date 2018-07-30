Российские хакеры атаковали швейцарскую лабораторию, которая анализировала "Новичок"

Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию

Российские хакеры атаковали швейцарскую лабораторию Spiez, которая специализируется на предотвращении химическим, биологическим и ядерным угрозам. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Как сообщают в издании, лаборатория в кантоне Берн, вероятно, стала мишенью для хакеров из-за ее роли в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери. Лаборатория привлекалась к экспертизе нервно-паралитического вещества, которая была использована для отравления.

Хакеры из групы Sandworm, которую связывают с российским правительством, представлялись членами организационного комитета лаборатории и распространили документ с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию, запланированную на сентябрь. Документ в формате Word содержал только информацию о конференции. В файле была установлена вредоносная программа.

Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.

"Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность", - сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты.

По его словам, перелом повлек ограниченный вред.

"Сама лаборатория не зарегистрировала ни одного оттока данных", - подтвердил Мюнгер.

Этого года хакеры уже атаковали несколько организаций в Швейцарии. Федеральная разведывательная служба сообщала о внутренние атаки на "различные международные спортивные федерации", в том числе на Международный олимпийский комитет в Лозанне.

Напомним, что российские хакеры атаковали общественные медиа Германии. Федеральная прокуратура ФРГ поручит расследовать эти кибернападения управлению уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.