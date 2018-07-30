Російські хакери атакували швейцарську лабораторію, яка аналізувала "Новічок"

Кіберзлочинці використовували підроблену адресу електронної пошти та націлювалися на експертів з хімічної зброї

Російські хакери атакували швейцарську лабораторію Spiez, яка спеціалізується на запобіганні хімічним, біологічним і ядерним загрозам. Про це повідомляє швейцарське видання Blick.

Як повідомляють у виданні, лабораторія в кантоні Берн, ймовірно, стала мішенню для хакерів через її роль у розслідуванні отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в британському місті Солсбері. Лабораторія залучалася до експертизи нервово-паралітичної речовини, яка була використана для отруєння.

Хакери з групи Sandworm, яку пов'язують з російським урядом, представлялися членами організаційного комітету лабораторії і поширили документ з інструкціями про майбутню конференцію з хімічної зброї, заплановану на вересень. Документ в форматі Word містив тільки інформацію про конференцію. У файл була встановлена ​​шкідлива програма.

Кіберзлочинці використовували підроблену адресу електронної пошти та націлювалися на експертів з хімічної зброї, запрошених на конференцію.

"Хтось діяв від імені лабораторії. Ми негайно поінформували учасників конференції, що документ не наш, і вказали на небезпеку", - сказав Курт Мюнгер з Федерального управління цивільного захисту.

За його словами, злам спричинив обмежену шкоду.

"Сама лабораторія не зареєструвала жодного відтоку даних", - підтвердив Мюнгер.

Цього року хакери вже атакували кілька організацій в Швейцарії. Федеральна розвідувальна служба повідомляла про внутрішні атаки на "різні міжнародні спортивні федерації", в тому числі на Міжнародний олімпійський комітет в Лозанні.

Нагадаємо, що російські хакери атакували суспільні медіа Німеччини. Федеральна прокуратура ФРН доручить розслідувати ці кібернапади управлінню кримінальної поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.