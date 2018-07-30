Російські хакери атакували швейцарську лабораторію, яка аналізувала "Новічок"
Кіберзлочинці використовували підроблену адресу електронної пошти та націлювалися на експертів з хімічної зброї
Російські хакери атакували швейцарську лабораторію Spiez, яка спеціалізується на запобіганні хімічним, біологічним і ядерним загрозам. Про це повідомляє швейцарське видання Blick.
Як повідомляють у виданні, лабораторія в кантоні Берн, ймовірно, стала мішенню для хакерів через її роль у розслідуванні отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в британському місті Солсбері. Лабораторія залучалася до експертизи нервово-паралітичної речовини, яка була використана для отруєння.
Хакери з групи Sandworm, яку пов'язують з російським урядом, представлялися членами організаційного комітету лабораторії і поширили документ з інструкціями про майбутню конференцію з хімічної зброї, заплановану на вересень. Документ в форматі Word містив тільки інформацію про конференцію. У файл була встановлена шкідлива програма.
Кіберзлочинці використовували підроблену адресу електронної пошти та націлювалися на експертів з хімічної зброї, запрошених на конференцію.
"Хтось діяв від імені лабораторії. Ми негайно поінформували учасників конференції, що документ не наш, і вказали на небезпеку", - сказав Курт Мюнгер з Федерального управління цивільного захисту.
За його словами, злам спричинив обмежену шкоду.
"Сама лабораторія не зареєструвала жодного відтоку даних", - підтвердив Мюнгер.
Цього року хакери вже атакували кілька організацій в Швейцарії. Федеральна розвідувальна служба повідомляла про внутрішні атаки на "різні міжнародні спортивні федерації", в тому числі на Міжнародний олімпійський комітет в Лозанні.
Нагадаємо, що російські хакери атакували суспільні медіа Німеччини. Федеральна прокуратура ФРН доручить розслідувати ці кібернапади управлінню кримінальної поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.