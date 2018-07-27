Російські хакери атакували суспільні медіа Німеччини, - Der Spiegel

За даними спецслужби, атаки могло організувати угруповання Sandworm

Російські хакери на початку червня атакували комп'ютерні мережі німецького телеканалу ZDF і телерадіокомпанії WDR. Про це повідомляє журнал Der Spiegel.

У телеканалі ZDF підтвердили, що кібератака відбулася. Там зазначили, що напад зачепив менше, ніж десять комп'ютерів. У WDR відмовилися коментувати інцидент.

"Витоку даних не сталося", - повідомляє Der Spiegel.

За даними видання, федеральна прокуратура Німеччини доручить розслідувати ці кібернапади управлінню кримінальної поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

Зазначається, що кілька тижнів тому Федеральне відомство з охорони конституції у своїй доповіді повідомило про хвилю кібернападів на німецькі медіакомпанії та організацію, яка займається дослідженнями щодо хімічної зброї у серпні 2017 та червні 2018 року.

За даними спецслужби, атаки могло організувати угруповання Sandworm. Його вважають технічно висококваліфікованим і вкрай агресивним. Sandworm діє щонайменше з 2013 року. Це угруповання відоме, серед іншого, нападами на різні цілі в Україні, зокрема в енергетичному секторі.

Нагадаємо, що розвідка США звинуватила Росію, Китай і Іран в найактивнішому кібершпигунстві.