Російські хакери атакували суспільні медіа Німеччини, - Der Spiegel
За даними спецслужби, атаки могло організувати угруповання Sandworm
Російські хакери на початку червня атакували комп'ютерні мережі німецького телеканалу ZDF і телерадіокомпанії WDR. Про це повідомляє журнал Der Spiegel.
У телеканалі ZDF підтвердили, що кібератака відбулася. Там зазначили, що напад зачепив менше, ніж десять комп'ютерів. У WDR відмовилися коментувати інцидент.
"Витоку даних не сталося", - повідомляє Der Spiegel.
За даними видання, федеральна прокуратура Німеччини доручить розслідувати ці кібернапади управлінню кримінальної поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.
Зазначається, що кілька тижнів тому Федеральне відомство з охорони конституції у своїй доповіді повідомило про хвилю кібернападів на німецькі медіакомпанії та організацію, яка займається дослідженнями щодо хімічної зброї у серпні 2017 та червні 2018 року.
За даними спецслужби, атаки могло організувати угруповання Sandworm. Його вважають технічно висококваліфікованим і вкрай агресивним. Sandworm діє щонайменше з 2013 року. Це угруповання відоме, серед іншого, нападами на різні цілі в Україні, зокрема в енергетичному секторі.
Нагадаємо, що розвідка США звинуватила Росію, Китай і Іран в найактивнішому кібершпигунстві.