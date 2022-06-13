Російські держсайти, ЗМІ та онлайн-магазини: Мінцифри підсумувало роботу хакерів України
Фото: Мінцифри підсумувало роботу хакерів України (freepik.com)
Лише за останній тиждень українські хакери атакували більше ніж 450 російських сайтів. Серед них є й сайти державних установ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінцифри.
"Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. З 6 до 12 червня було атаковано більше як 450 російських онлайн-ресурсів", - пише пресслужба Мінцифри.
Серед досягнень ІТ-армії:
- DDoS-атаки на сайти держустанов Росії;
- тривале блокування інформації на ресурсах “Роспотребнадзора”.
- росіяни мали труднощі з отриманням держпослуг онлайн;
- у Кримі будівальні магазини були змушені перейти до офлайн-режиму роботи, оскільки онлайн-магазини “впали” після численних атак;
- багато російських ЗМІ пішли на "відпочинок” на невизначений термін.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.