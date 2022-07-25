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Российские госпитали не справляются с ранеными, поэтому РФ мобилизует медиков, - разведка

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Украина, Понедельник 25 июля 2022 12:31
Российские госпитали не справляются с ранеными, поэтому РФ мобилизует медиков, - разведка Фото: в России мобилизуют медиков на войну в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские госпитали не могут справиться с количеством раненых солдат. Поэтому в России начали мобилизовать медицинских работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, в России переполнены военные госпитали, потому что их пропускная способность не рассчитана на такой поток пациентов.

Руководство РФ приняло решение провести мобилизацию медиков, в числе и в Москве. Это касается специалистов почти всех медицинских специальностей, но больше всего хотят собрать хирургов. Мобилизация проходит без огласки.

ГУР отмечает, что медиков хотят направить на временно оккупированные территории, в частности в Мариуполь, Луганск, Донецк. Медиков планируют "оптимизировать" для работы на фронте, из терапевтов сделать ассистентов хирургов, а из педиатров - фельдшеров.

Кроме того, в Бердянске "начальник отдела охраны здоровья" Николай Мирошниченко ищет покинутые служебные квартиры, чтобы предоставить их медикам, которые согласились работать с оккупантами.

Также на оккупированных территориях Донецкой области разворачивают "мобильные медицинские поликлиники" в автобусах. Там якобы осматривают местных жителей, которых впоследствии заставляют сдавать кровь для оккупантов.

Напомним, по данным Генштаба, украинские военные уже ликвидировали около 39 700 оккупантов.

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