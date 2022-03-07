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Российские дипломаты покинули США на фоне вторжения в Украину

Автор: Артур Родивилов

Российские дипломаты, которых США обвинили в шпионаже и решили выслать, вылетели с семьями из Нью-Йорка в Москву. Отмечается, что всего страну покинули около 50 человек на фоне агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское государственное агентство "РИА Новости".

Для этих целей был организован специальный вывозной рейс.

Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон назвала 12 дипломатов оперативными сотрудниками разведки РФ. Сотрудников дипмиссии объявили персонами нон грата, они должны были покинуть страну до 7 марта.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину