Российские дипломаты, которых высылает Украина, работают на спецслужбы РФ, - МИД

В ближайшее время состоится их выдворение с территории Украины

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) сообщили, что российские дипломаты, которых собираются выслать, являются представителями спецслужб России. Об этом спикер МИД Марьяна Беца в эфире "112 Украина".

"В духе солидарности с нашим британскими партнерами, трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками мы сегодня вместе с компетентными органами приняли решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, которые остались, это и из Киева, и из Генконсульства России на территории Украины", - заявила Беца.

По ее словам, МИД получил доказательства, что эти 13 дипломатов являются представителями российских спецслужб. В ближайшее время состоится их выдворение с территории Украины.

"Буквально сейчас состоится вручение соответствующей ноты временно поверенному РФ в Украине о выдворении этих дипломатов и объявления их персонами нон грата. Это только начало той политики по отношению к России, что приведет к ее дальнейшей изоляции из-за ее пренебрежения к международному праву, нарушении как суверенитета и территориальной целостности нашего государства, так и использования запрещенного оружия на территории другого государства. Конечно, нужно усилить санкционные рычаги по России, и все партнеры понимают", - добавила Беца.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания), связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.