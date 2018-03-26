Російські дипломати, яких висилає Україна, працюють на спецслужби РФ, - МЗС

Найближчим часом відбудеться їх видворення з території України

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) повідомили, що російські дипломати, яких збираються вислати, є представниками спецслужб Росії. Про це речник МЗС Мар'яна Беца в ефірі "112 Украина".

"В дусі солідарності з нашими британськими партнерами, трансатлантичними партнерами, європейськими союзниками ми сьогодні разом з компетентними органами прийняли рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів з тих небагатьох, що залишилися, це і з Києва, і з Генконсульства Росії на території України", - заявила Беца.

За її словами, МЗС отримало докази, що ці 13 дипломатів є представниками російських спецслужб. Найближчим часом відбудеться їх видворення з території України.

"Буквально зараз відбудеться вручення відповідної ноти тимчасово повіреному РФ в Україні про видворення цих дипломатів і оголошення їх персонами нон грата. Це тільки початок тієї політики по відношенню до Росії, що призведе до її подальшої ізоляції через її зневагу до міжнародного права, як порушення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, так і використання забороненої зброї на території іншої держави. Звичайно, потрібно посилити санкційні важелі щодо Росії, і всі партнери розуміють", - додала Беца.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що Україна прийняла рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері (Великобританія), пов'язану з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.