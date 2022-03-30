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Российские части отступают в Беларусь и Россию для переформирования, - британская разведка

Фото: Российские войска несут большие потери и отступают в Беларусь и Россию (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

Российские части, понеся большие потери, вынуждены возвращаться на территорию Беларуси и России. Они отступают для переформирования и пополнения запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Такая активность оказывает дополнительное давление на и без того напряженную логистику России и демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия при реорганизации своих подразделений в передовых районах Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии отмечают, что Россия, вероятно, продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневрирования массированными артиллерийскими и ракетными ударами.

"Заявленное Россией сосредоточение внимания на наступлении в Донецке и Луганске, вероятно, является молчаливым признанием того, что она изо всех сил пытается поддерживать более чем одно значительное направление наступления", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта в Москве заявили о планах "резко сократить военную активность" под Киевом и Черниговом.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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