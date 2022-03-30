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Російські частини відступають до Білорусі та Росії для переформування, - британська розвідка

Фото: російські війська несуть великі втрати і відступають в Білорусь і Росію (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

Російські частини, зазнавши великих втрат, змушені повертатися на територію Білорусі та Росії. Вони відступають для переформування і поповнення запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Така активність чинить додатковий тиск на і без того напружену логістику Росії і демонструє труднощі, з якими стикається Росія при реорганізації своїх підрозділів в передових районах України", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії зазначають, що Росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої обмежені можливості наземного маневрування масованими артилерійськими і ракетними ударами.

"Заявлене Росією зосередження уваги на наступі в Донецьку і Луганську, ймовірно, є мовчазним визнанням того, що вона щосили намагається підтримувати більш ніж один значний напрямок наступу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня в Москві заявили про плани "різко скоротити військову активність" під Києвом і Черніговом.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України