Російські частини відступають до Білорусі та Росії для переформування, - британська розвідка

"Така активність чинить додатковий тиск на і без того напружену логістику Росії і демонструє труднощі, з якими стикається Росія при реорганізації своїх підрозділів в передових районах України", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії зазначають, що Росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої обмежені можливості наземного маневрування масованими артилерійськими і ракетними ударами.

"Заявлене Росією зосередження уваги на наступі в Донецьку і Луганську, ймовірно, є мовчазним визнанням того, що вона щосили намагається підтримувати більш ніж один значний напрямок наступу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня в Москві заявили про плани "різко скоротити військову активність" під Києвом і Черніговом.