ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские бизнесмены начали изучать опыт жизни Ирана под санкциями США, - FT

Новина українською →
Тегеран, Четверг 16 июня 2022 13:29
Российские бизнесмены начали изучать опыт жизни Ирана под санкциями США, - FT Фото: Российские бизнесмены начали изучать опыт жизни Ирана под санкциями США (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Российские бизнесмены, пострадавшие от западных санкций, начали ездить в Иран. Там они изучают опыт жизни страны под санкциями Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

После вторжения в Украину 24 февраля западные страны ввели широкомасштабные санкции против России, направленные против ее финансов, в том числе заморозили активы ее центрального банка, чтобы заблокировать доступ к валютным резервам.

Только в прошлом месяце в Тегеран приехали 160 россиян, в основном бизнесменов. Он возит их по компаниям и знакомит с их тегеранскими коллегами.

По словам иранского гида Али, поскольку западные компании по производству потребительских товаров свернули торговлю с Москвой, его клиенты были удивлены и заинтересованы, увидев разнообразие товаров на иранском рынке.

"Русские сильно отстают от иранцев с точки зрения связей и доступа к мировым рынкам запчастей и товаров западного производства", - сказал Али.

Иран пережил четыре года жестких санкций США, которые фактически разорвали ее связи с мировой финансовой системой с тех пор, как бывший президент США Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения 2015 года.

Напомним, западные партнеры Украины ввели санкции против Путина и его окружения еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.

В мае Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России с эмбарго на поставки нефти. Ожидается, что поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 до 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда обвинил часть немецкого бизнеса, который продолжает работать с РФ, в равнодушии к войне в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Иран Российская Федерация
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена