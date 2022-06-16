Российские бизнесмены начали изучать опыт жизни Ирана под санкциями США, - FT

Российские бизнесмены, пострадавшие от западных санкций, начали ездить в Иран. Там они изучают опыт жизни страны под санкциями Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

После вторжения в Украину 24 февраля западные страны ввели широкомасштабные санкции против России, направленные против ее финансов, в том числе заморозили активы ее центрального банка, чтобы заблокировать доступ к валютным резервам.

Только в прошлом месяце в Тегеран приехали 160 россиян, в основном бизнесменов. Он возит их по компаниям и знакомит с их тегеранскими коллегами.

По словам иранского гида Али , поскольку западные компании по производству потребительских товаров свернули торговлю с Москвой, его клиенты были удивлены и заинтересованы, увидев разнообразие товаров на иранском рынке.

"Русские сильно отстают от иранцев с точки зрения связей и доступа к мировым рынкам запчастей и товаров западного производства", - сказал Али.