Российские бизнесмены начали изучать опыт жизни Ирана под санкциями США, - FT
Российские бизнесмены, пострадавшие от западных санкций, начали ездить в Иран. Там они изучают опыт жизни страны под санкциями Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.
После вторжения в Украину 24 февраля западные страны ввели широкомасштабные санкции против России, направленные против ее финансов, в том числе заморозили активы ее центрального банка, чтобы заблокировать доступ к валютным резервам.
Только в прошлом месяце в Тегеран приехали 160 россиян, в основном бизнесменов. Он возит их по компаниям и знакомит с их тегеранскими коллегами.
По словам иранского гида Али, поскольку западные компании по производству потребительских товаров свернули торговлю с Москвой, его клиенты были удивлены и заинтересованы, увидев разнообразие товаров на иранском рынке.
"Русские сильно отстают от иранцев с точки зрения связей и доступа к мировым рынкам запчастей и товаров западного производства", - сказал Али.
Иран пережил четыре года жестких санкций США, которые фактически разорвали ее связи с мировой финансовой системой с тех пор, как бывший президент США Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения 2015 года.
Напомним, западные партнеры Украины ввели санкции против Путина и его окружения еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.
В мае Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России с эмбарго на поставки нефти. Ожидается, что поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 до 8 месяцев.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда обвинил часть немецкого бизнеса, который продолжает работать с РФ, в равнодушии к войне в Украине.