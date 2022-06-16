Російські бізнесмени почали вивчати досвід життя Ірану під санкціями США, - FT

Російські бізнесмени, постраждалі від західних санкцій, почали їздити до Ірану. Там вони вивчають досвід життя країни під санкціями Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Після вторгнення в Україну 24 лютого західні країни ввели широкомасштабні санкції проти Росії, спрямовані проти її фінансів, в тому числі заморозили активи її центрального банку, щоб заблокувати доступ до валютних резервів.

Тільки минулого місяця в Тегеран приїхали 160 росіян, в основному бізнесменів. Він возить їх по компаніях і знайомить з їх тегеранськими колегами.

За словами іранського гіда Алі , оскільки західні компанії з виробництва споживчих товарів згорнули торгівлю з Москвою, його клієнти були здивовані і зацікавлені, побачивши різноманітність товарів на іранському ринку.

"Росіяни сильно відстають від іранців з точки зору зв'язків і доступу до світових ринків запчастин і товарів західного виробництва", - сказав Алі.