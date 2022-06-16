Російські бізнесмени почали вивчати досвід життя Ірану під санкціями США, - FT
Російські бізнесмени, постраждалі від західних санкцій, почали їздити до Ірану. Там вони вивчають досвід життя країни під санкціями Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.
Після вторгнення в Україну 24 лютого західні країни ввели широкомасштабні санкції проти Росії, спрямовані проти її фінансів, в тому числі заморозили активи її центрального банку, щоб заблокувати доступ до валютних резервів.
Тільки минулого місяця в Тегеран приїхали 160 росіян, в основному бізнесменів. Він возить їх по компаніях і знайомить з їх тегеранськими колегами.
За словами іранського гіда Алі, оскільки західні компанії з виробництва споживчих товарів згорнули торгівлю з Москвою, його клієнти були здивовані і зацікавлені, побачивши різноманітність товарів на іранському ринку.
"Росіяни сильно відстають від іранців з точки зору зв'язків і доступу до світових ринків запчастин і товарів західного виробництва", - сказав Алі.
Іран пережив чотири роки жорстких санкцій США, які фактично розірвали її зв'язки зі світовою фінансовою системою з тих пір, як колишній президент США Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди 2015 року.
Нагадаємо, західні партнери України ввели санкції проти Путіна і його оточення ще в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.
У травні Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від російської нафти займе від 6 до 8 місяців.
Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда звинуватив частину німецького бізнесу, який продовжує працювати з РФ, у байдужості до війни в Україні.