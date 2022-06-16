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Російські бізнесмени почали вивчати досвід життя Ірану під санкціями США, - FT

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Тегеран, Четвер 16 червня 2022 13:29
Російські бізнесмени почали вивчати досвід життя Ірану під санкціями США, - FT Фото: російські бізнесмени почали вивчати досвід життя Ірану під санкціями США (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Російські бізнесмени, постраждалі від західних санкцій, почали їздити до Ірану. Там вони вивчають досвід життя країни під санкціями Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Після вторгнення в Україну 24 лютого західні країни ввели широкомасштабні санкції проти Росії, спрямовані проти її фінансів, в тому числі заморозили активи її центрального банку, щоб заблокувати доступ до валютних резервів.

Тільки минулого місяця в Тегеран приїхали 160 росіян, в основному бізнесменів. Він возить їх по компаніях і знайомить з їх тегеранськими колегами.

За словами іранського гіда Алі, оскільки західні компанії з виробництва споживчих товарів згорнули торгівлю з Москвою, його клієнти були здивовані і зацікавлені, побачивши різноманітність товарів на іранському ринку.

"Росіяни сильно відстають від іранців з точки зору зв'язків і доступу до світових ринків запчастин і товарів західного виробництва", - сказав Алі.

Іран пережив чотири роки жорстких санкцій США, які фактично розірвали її зв'язки зі світовою фінансовою системою з тих пір, як колишній президент США Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди 2015 року.

Нагадаємо, західні партнери України ввели санкції проти Путіна і його оточення ще в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У травні Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від російської нафти займе від 6 до 8 місяців.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда звинуватив частину німецького бізнесу, який продовжує працювати з РФ, у байдужості до війни в Україні.

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Санкції проти Росії Іран Російська Федерація
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