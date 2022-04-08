Российские банки пытаются обойти санкции. Ермак рассказал, как именно

"Пятый пакет санкций ЕС коснулся четырех крупнейших банков России, которые позволяли своим клиентам торговать ценными бумагами. После введения санкций подобные процедуры запрещены", - написал Ермак.

Однако, по его словам, попавшие под санкции четыре крупнейших российских банка - "Сбербанк", ВТБ, "Альфа-банк" и "Открытие" - нашли способ обойти ограничения. Они начали передавать иностранные активы своих клиентов брокерам.

Например, брокер "Сбербанка" переведет клиентов с иностранными ценными бумагами в инвестиционные компании "Брокеркредитсервис" (БКС) и АТОН. Как отметил Ермак, другие подсанкционные российские банки планируют предпринять аналогичные шаги.

"Мы будем бороться за то, чтобы санкции были введены против БКС и АТОН", - подчеркнул глава ОП.

Он добавил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины будет отслеживать все попытки российских финансовых учреждений обходить санкции и вместе с западными партнерами оперативно реагировать на такие действия.