Російські банки намагаються обійти санкції. Єрмак розповів, як саме
Глава офісу президента України Андрій Єрмак розкрив спосіб, за допомогою якого російські банки обходять санкції. Він підкреслив, що українські фахівці відстежуватимуть всі спроби Росії обійти обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Андрія Єрмака.
"П'ятий пакет санкцій ЄС торкнувся чотирьох найбільших банків Росії, які дозволяли своїм клієнтам торгувати цінними паперами. Після введення санкцій подібні процедури заборонені", - написав Єрмак.
Однак, за його словами, потрапили під санкції чотири найбільших російських банки - "Сбербанк", ВТБ, "Альфа-банк" і "Откритіє" - знайшли спосіб обійти обмеження. Вони почали передавати іноземні активи своїх клієнтів брокерам.
Наприклад, брокер "Сбербанку" переведе клієнтів з іноземними цінними паперами в інвестиційні компанії "Брокеркредитсервіс" (БКС) і АТОН. Як зазначив Єрмак, інші підсанкційні російські банки планують зробити аналогічні кроки.
"Ми будемо боротися за те, щоб санкції були введені проти БКС і АТОН", - підкреслив глава ОП.
Він додав, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України відстежуватиме всі спроби російських фінансових установ обходити санкції і разом із західними партнерами оперативно реагувати на такі дії.
Нагадаємо, 8 квітня Євросоюз ввів проти Росії п'ятий пакет санкцій за розв'язану війну в Україні.
Війна Росії проти України триває 44-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!