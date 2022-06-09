UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские авиакомпании из-за санкций могут перенести бизнес в Турцию, - Bloomberg

Фото: российские авиакомпании могут из-за санкций переехать в Турцию (freepik)
Автор: Юлия Бойко

Некоторые российские авиакомпании рассматривают возможность перенести бизнес в Турцию. Цель - обойти санкции, которые не позволяют им обслуживать самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Bloomberg, возможность релокации в Турцию рассматривают Pegas Touristik, которой принадлежит Nordwind Airlines, и Anex Tourism Group (перевозчик Azur Air). Также сообщается, что представители авиакомпаний ведут переговоры о лизинге самолетов.

Авиакомпании Azur Air и Nordwind в основном занимаются перелетами на туристических направлениях. Несмотря на то, что они базируются в России, ими управляют турецкие бизнесмены.

По словам одного из источников, Anex может разместить свое подразделение в Анталье. Группа ведет переговоры с Dubai Aerospace Enterprise и Aviation Capital Group, а также AerCap Holdings и Boeing Capital Corp.

Напомним, западные санкции вынудили лизинговые компании прекратить соглашения об аренде с российскими компаниями. Последние отказались вернуть самолеты после того, как российское правительство потребовало перерегистрировать воздушные суда.

Также сообщалось, что российский государственный "Аэрофлот" из-за санкций может начать разбирать самолеты на запчасти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияТурцияСанкции против РоссииАвиакомпания