Российские авиакомпании из-за санкций могут перенести бизнес в Турцию, - Bloomberg

Некоторые российские авиакомпании рассматривают возможность перенести бизнес в Турцию. Цель - обойти санкции, которые не позволяют им обслуживать самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным Bloomberg, возможность релокации в Турцию рассматривают Pegas Touristik, которой принадлежит Nordwind Airlines, и Anex Tourism Group (перевозчик Azur Air). Также сообщается, что представители авиакомпаний ведут переговоры о лизинге самолетов.

Авиакомпании Azur Air и Nordwind в основном занимаются перелетами на туристических направлениях. Несмотря на то, что они базируются в России, ими управляют турецкие бизнесмены.

По словам одного из источников, Anex может разместить свое подразделение в Анталье. Группа ведет переговоры с Dubai Aerospace Enterprise и Aviation Capital Group, а также AerCap Holdings и Boeing Capital Corp.