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Російські авіакомпанії через санкції можуть перенести бізнес до Туреччини, - Bloomberg

Фото: російські авіакомпанії можуть через санкції переїхати до Туреччини (freepik)
Автор: Юлія Бойко

Деякі російські авіакомпанії розглядають можливість перенести бізнес до Туреччини. Мета - обійти санкції, які не дозволяють їм обслуговувати літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Bloomberg, можливість релокації до Туреччини розглядають Pegas Touristik, якій належить Nordwind Airlines, та Anex Tourism Group (перевізник Azur Air). Також повідомляється, що представники авіакомпаній ведуть переговори про лізинг літаків.

Авіакомпанії Azur Air і Nordwind в основному займаються перельотами на туристичних напрямках. Незважаючи на те, що вони базуються в Росії, ними керують турецькі бізнесмени.

За словами одного з джерел, Anex може розмістити свій підрозділ в Антальї. Група веде переговори з Dubai Aerospace Enterprise і Aviation Capital Group, а також AerCap Holdings і Boeing Capital Corp.

Нагадаємо, західні санкції змусили лізингові компанії припинити угоди про оренду з російськими компаніями. Останні відмовилися повернути літаки після того, як російський уряд вимагав перереєструвати повітряні судна.

Також повідомлялося, що російський державний "Аерофлот" через санкції може почати розбирати літаки на запчастини.

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