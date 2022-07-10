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Российская пропаганда "сбила" втрое больше самолетов Су-25, чем Украина имела до войны

Фото: в Минобороны РФ заявили о сбитом в Украине 70-й самолет Су-25 (mil.in.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Российское Министерство обороны отчиталось о сбитии 70 украинских самолетов Су-25. Однако до войны в Украине было всего 24 таких штурмовики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MilitaryAviationUA.

На днях Министерство обороны РФ отметилось очередным вбросом об уничтожении украинского Су-25.

По подсчетам сообщества MilitaryAviationUA, "сбитый" "Грач" стал 70-м для российской пропаганды.

До начала полномасштабной войны эти штурмовики в количестве двух эскадрилий стояли на вооружении единой воинской части - 299 бригады тактической авиации. При этом типичная украинская эскадрилья насчитывает 12 самолетов.

Примечательно, что ВС РФ уже сбили втрое больше самолетов этой модификации, чем Украина имела на момент начала российского вторжения. Поскольку Су-25 уже не производятся, сложно понять, где наша страна взяла еще по меньшей мере 4 эскадрильи.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявляли, что в результате ударов российских вооруженных сил выведено из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

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Война в Украине