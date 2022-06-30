Как Минобороны РФ врет о победах в Украине: цифры и ляпы в географии

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков постоянно врет о достижениях российской армии в Украине. Причем, чтобы это понять, далеко ходить не надо, достаточно минимальных азов арифметики и географии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Проект .

Президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Украине 24 февраля рано утром, а уже днем пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков докладывал:

"В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объектов военной инфраструктуры Украины", - говорил он.

При этом, во время перечисления объектов, "выведенных из строя", он указал 11 аэродромов, четыре беспилотника Bayraktar, 18 радиолокационных станций, три пункта управления, база ВМФ и один вертолет - в сумме вполовину меньше.

То, что у Конашенкова явные проблемы с математикой, свидетельствуют и следующие факты:

отчитывался о взятии 25 населенных пунктов Украины более одного раза

в отчетах в первые дни войны число уничтоженной украинской техники то росло, то подало

общее число уничтоженных самолетов выросло на восемь штук, хотя уничтожили только шесть

общее число уничтоженной артиллерии не росло, несмотря на отчеты о десятках пораженных объектов

Россия уничтожила больше техники, чем есть у Украины

цифры по числу пленных на 2 марта не сходятся

Такие же проблемы у представителя Минобороны РФ и с географией.

Например, в одном из отчетов об успехах РФ в Украине, Конашенков рассказывал, что якобы оккупантам удалось "за сутки сбить три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два - в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области". Отметим, что Павлоград - город Днепропетровской области.

А 17 апреля в вечернем брифинге он произнес: "…в районе населенного пункта Преображенское Павлоградской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат". При этом Конашенков "забыл", что населенных пунктов с таким названием в Украине несколько, а Павлоградской области нет вообще.