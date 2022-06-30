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Как Минобороны РФ врет о победах в Украине: цифры и ляпы в географии

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 14:35
Как Минобороны РФ врет о победах в Украине: цифры и ляпы в географии Фото: пресс-офицер Минобороны РФ Игорь Конашенков (mil.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков постоянно врет о достижениях российской армии в Украине. Причем, чтобы это понять, далеко ходить не надо, достаточно минимальных азов арифметики и географии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Проект.

Президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Украине 24 февраля рано утром, а уже днем пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков докладывал:

"В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объектов военной инфраструктуры Украины", - говорил он.

При этом, во время перечисления объектов, "выведенных из строя", он указал 11 аэродромов, четыре беспилотника Bayraktar, 18 радиолокационных станций, три пункта управления, база ВМФ и один вертолет - в сумме вполовину меньше.

То, что у Конашенкова явные проблемы с математикой, свидетельствуют и следующие факты:

  • отчитывался о взятии 25 населенных пунктов Украины более одного раза

Как Минобороны РФ врет о победах в Украине: цифры и ляпы в географии

  • в отчетах в первые дни войны число уничтоженной украинской техники то росло, то подало

Как Минобороны РФ врет о победах в Украине: цифры и ляпы в географии

  • общее число уничтоженных самолетов выросло на восемь штук, хотя уничтожили только шесть

Как Минобороны РФ врет о победах в Украине: цифры и ляпы в географии

  • общее число уничтоженной артиллерии не росло, несмотря на отчеты о десятках пораженных объектов

Как Минобороны РФ врет о победах в Украине: цифры и ляпы в географии

  • Россия уничтожила больше техники, чем есть у Украины

Как Минобороны РФ врет о победах в Украине: цифры и ляпы в географии

  • цифры по числу пленных на 2 марта не сходятся

Как Минобороны РФ врет о победах в Украине: цифры и ляпы в географии

Такие же проблемы у представителя Минобороны РФ и с географией.

Например, в одном из отчетов об успехах РФ в Украине, Конашенков рассказывал, что якобы оккупантам удалось "за сутки сбить три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два - в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области". Отметим, что Павлоград - город Днепропетровской области.

А 17 апреля в вечернем брифинге он произнес: "…в районе населенного пункта Преображенское Павлоградской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат". При этом Конашенков "забыл", что населенных пунктов с таким названием в Украине несколько, а Павлоградской области нет вообще.

Отметим, что по данным на утро 30 июня Россия потеряла в войне против Украины еще около 150 своих военных. Общее число потерь РФ за четыре месяца военных действий составляет около 35600.

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