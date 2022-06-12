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Российская пропаганда разгоняет фейк о мобилизации женщин в ряды ВСУ

Фото: Россия разгоняет очередной фейк о мобилизации женщин (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия разгоняет очередной фейк об украинской армии. Пропагандисты распространяют информацию о якобы мобилизации женщин в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что ряд пророссийских Telegram-каналов распространили фото документа, якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

В нем говорится о том, что территориальным центрам комплектования необходимо "до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на воинском учете ... и провести мобилизационные мероприятия, а к 31.06.2022 года организовать мероприятия для постановки на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет".

В СНБО отмечают, что данный документ является фейковым. Кроме того, пока нет необходимости для обязательного призыва женщин на военную службу.

"Предостерегаем! Распространяемый фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя и имеет целью создание очагов социальной нестабильности в отдельных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в сети распространялся фейк о новом наступлении России на Киев в ближайшие дни.

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