Російська пропаганда розганяє фейк про мобілізацію жінок до лав ЗСУ

Зазначається, що низка проросійських Telegram-каналів поширила фото документа, нібито підписаного начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою.

У ньому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно "до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років".

В РНБО наголошують, що даний документ є фейковим. Крім того, наразі немає потреби для обов’язкового призову жінок на військову службу.

"Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на "внутрішнього" споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України", - йдеться у повідомленні.