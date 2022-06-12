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Російська пропаганда розганяє фейк про мобілізацію жінок до лав ЗСУ

Фото: Росія розганяє черговий фейк про мобілізацію жінок (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія розганяє черговий фейк про українську армію. Пропагандисти поширюють інформацію про нібито мобілізацію жінок до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що низка проросійських Telegram-каналів поширила фото документа, нібито підписаного начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою.

У ньому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно "до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років".

В РНБО наголошують, що даний документ є фейковим. Крім того, наразі немає потреби для обов’язкового призову жінок на військову службу.

"Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на "внутрішнього" споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в мережі поширювався фейк про новий наступ Росії на Київ найближчими днями.

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