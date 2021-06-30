Российская подводная лодка начала учения в Черном море на фоне маневров Sea Breeze

"Подводная лодка "Колпино" Черноморского флота провела комплексное учение в подводном положении в рамках сдачи элементов второй курсовой задачи Л-2. Мероприятие прошло согласно плану боевой подготовки подводных сил флота в одном из морских полигонов в акватории Черного моря",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обучения российские военные отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой, выполнив погружения на различные расстояния, с максимальной глубиной более 200 метров.

В Минобороны РФ также добавили, что в акватории Черного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы патрульного корабля "Павел Державин".

Известно, что к учениям были привлечены вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили около десяти взлетов и посадок на палубу корабля.