Російський підводний човен почав навчання в Чорному морі на тлі маневрів Sea Breeze

"Підводний човен "Колпіно" Чорноморського флоту провів комплексне вчення в підводному положенні в рамках здачі елементів другої курсової задачі Л-2. Захід пройшов згідно з планом бойової підготовки підводних сил флоту в одному з морських полігонів в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході навчання російські військові відпрацювали алгоритми дій з управління підводним човном, виконавши занурення на різні відстані, з максимальною глибиною понад 200 метрів.

В Міноборони РФ також додали, що в акваторії Чорного моря екіпажі вертольотів Ка-27 зі складу окремого змішаного авіаційного полку виконали практичні польоти з палуби патрульного корабля "Павло Державін".

Відомо, що до навчань були залучені вертольоти Ка-27ПЛ і Ка-27ПС, які здійснили близько десяти злетів і посадок на палубу корабля.