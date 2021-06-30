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Російський підводний човен почав навчання в Чорному морі на тлі маневрів Sea Breeze

Автор: Марія Кучерявець

У водах Чорного моря розпочав військові навчання російський підводний човен "Колпіно" на тлі маневрів Sea Breeze 2021. Наступним етапом тренувань стане занурення з проведенням елемента бойової підготовки "покладка на ґрунт".

Про це повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

"Підводний човен "Колпіно" Чорноморського флоту провів комплексне вчення в підводному положенні в рамках здачі елементів другої курсової задачі Л-2. Захід пройшов згідно з планом бойової підготовки підводних сил флоту в одному з морських полігонів в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході навчання російські військові відпрацювали алгоритми дій з управління підводним човном, виконавши занурення на різні відстані, з максимальною глибиною понад 200 метрів.

В Міноборони РФ також додали, що в акваторії Чорного моря екіпажі вертольотів Ка-27 зі складу окремого змішаного авіаційного полку виконали практичні польоти з палуби патрульного корабля "Павло Державін".

Відомо, що до навчань були залучені вертольоти Ка-27ПЛ і Ка-27ПС, які здійснили близько десяти злетів і посадок на палубу корабля.

Нагадаємо, що у Чорному морі в понеділок, 28 червня, розпочалися навчання Sea Breeze 2021.

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