Российская паспортизация на оккупированном Донбассе замедлилась, - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российская паспортизация на оккупированном Донбассе замедлилась. Россия начала меньше выдавать своих "аусвайсов" жителям ОРДЛО.

По словам Данилова, статистика по количеству выданных Россией паспортов жителям оккупированного Донбасса является разной, потому что в нее иногда вносят и тех, кто только подал заявку на получение паспорта.

"Статистика разная. У нас есть цифра 630 тысяч, есть цифра 740 тысяч. Не все (паспорта - ред.) выдают на территории Донецкой и Луганской областей. Они там вывозят их (жителей - ред.) частями в Ростовскую область. На сегодня темпы выдачи замедлились, они не такие активные, как раньше",- сказал он.