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Російська паспортизація на окупованому Донбасі сповільнилася, - РНБО

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 20:41
Російська паспортизація на окупованому Донбасі сповільнилася, - РНБО Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російська паспортизація на окупованому Донбасі сповільнилася. Росія почала менше видавати своїх "аусвайсів" мешканцям ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО.

За словами Данілова, статистика щодо кількості виданих Росією паспортів мешканцям окупованого Донбасу є різною, бо до неї іноді вносять і тих, хто лише подав заявку на отримання паспорту.

"Статистика є різна. У нас є цифра 630 тисяч, є цифра 740 тисяч. Не всі (паспорти - ред.) видають на території Донецької і Луганської областей. Вони там вивозять їх (мешканців - ред.) частинами у Ростовську область. На сьогодні темпи видачі уповільнилися, вони не такі активні, як були раніше", - сказав він.

Нагадаємо, в Службі безпеки України заявляли, що Росія почала масово видавати паспорти мешканцям ОРДЛО напередодні виборів до Держдуми.

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Російська Федерація Донбас ОРДЛО Олексій Данілов РНБО
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