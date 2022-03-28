Российская "Новая газета" заявила о приостановке работы до окончания войны в Украине

Российская "Новая газета" объявила, что приостанавливает выпуск продукции как в печатном, так и онлайн формате. Издание не будет работать до окончания войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Новой газеты".

"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы останавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге - до окончания "специальной операции на территории Украины". С уважением, редакция "Новой газеты", - говорится в сообщении.

Примечательно, что вчера президент Украины Владимир Зеленский впервые дал интервью журналистам нескольких российских изданий. Среди которых, в частности, была и "Новая газета".

Отметим, 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому работникам СМИ грозит 15 лет лишения свободы, если они опубликуют информацию о вторжении в Украину, которая противоречит заявлениям официальных органов.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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