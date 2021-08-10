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Российская компания прекратила экспорт сжиженного газа: названа причина

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Москва, Вторник 10 августа 2021 20:16
Российская компания прекратила экспорт сжиженного газа: названа причина Фото: Россия сокращает экспорт автогаза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская нефтегазохимическая компания "Сибур" практически полностью прекратила экспорт сжиженного газа в августе. Ранее Минэнерго РФ рекомендовало производителям снизить поставки за рубеж для удовлетворения спроса в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Мы практически полностью сократили экспортные отгрузки сжиженного углеводородного газа в текущем месяце, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка согласно заявленным на месяц объемам, будем стремиться не допустить сокращение внутренних поставок", - цитирует агентство пресс-службу российской компании.

Ранее Минэнерго РФ договорилось с производителями сжиженного газа о перенаправлении экспортных поставок на внутренний рынок около 40 тысяч тонн. Среди причин в ведомстве указали необходимость удовлетворить бытовые потребности населения в баллонном газе и повышенный спрос на автогаз.

На фоне дефицита в России сжиженного газа его цена на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже несколько дней подряд бьет рекорды. По данным торгов за 10 августа, стоимость газа выросла на 8,6%, обновив максимумы прошлой недели, превысив 50 тысяч рублей (более 18 тысяч гривен) за тонну.

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