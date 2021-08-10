Російська компанія припинила експорт скрапленого газу: названа причина

Російська нафтогазохімічна компанія "Сибур" практично повністю припинила експорт скрапленого газу в серпні. Раніше Міненерго РФ рекомендувало виробникам знизити постачання за кордон для задоволення попиту в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Ми практично повністю скоротили експортні відвантаження зрідженого вуглеводневого газу в поточному місяці, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку згідно з заявленими на місяць обсягами, будемо прагнути не допустити скорочення внутрішніх постачань", - цитує агентство пресслужбу російської компанії.

Раніше Міненерго РФ домовилося з виробниками скрапленого газу про перенаправлення експортного постачання на внутрішній ринок близько 40 тисяч тонн. Серед причин у відомстві вказали необхідність задовольнити побутові потреби населення в балонному газі і підвищений попит на автогаз.

На тлі дефіциту в Росії скрапленого газу його ціна на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі кілька днів поспіль б'є рекорди. За даними торгів за 10 серпня, вартість газу зросла на 8,6%, оновивши максимуми минулого тижня, перевищивши 50 тисяч рублів (понад 18 тисяч гривень) за тонну.