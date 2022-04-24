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Российская компания позволила Ле Пен возвращать крупный долг постепенно, - WSJ

Марин Ле Пен (Фото: ft.com)
Автор: Константин Широкун

Партия "Национальное объединение" кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен получило в 2014 году от “Первого российско-чешского банка” кредит на 9 миллионов евро. В результате банкротства банка долг перешел в собственность компании "Авиазапчасть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

С учетом накопившихся процентов французским политикам придется 12 миллионов евро. "Национальное объединение" будет выплачивать в среднем по 322 тысячи евро каждые три месяца до 2028 года. Выплаты уже начались.

Интересно, что кредит был взят в 2014 году, уже после аннексии Россией Крыма. Вернуть кредит партия должна была до сентября 2019 года, но не вернула. Стороны пришли к компромиссу в июне 2020 года – через несколько месяцев после объявления Ле Пен об участии в президентских выборах 2022 года.

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