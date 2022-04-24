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Російська компанія дозволила Ле Пен повертати великий борг поступово, - WSJ

Марін Ле Пен (Фото: ft.com)
Автор: Константин Широкун

Партія "Національне об'єднання" кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен отримало у 2014 році від "Першого російсько-чеського банку" кредит на 9 мільйонів євро. В результаті банкрутства банку борг перейшов у власність компанії "Авіазапчастина".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

З урахуванням накопичених відсотків французьким політикам доведеться 12 мільйонів євро. "Національне об'єднання" виплачуватиме в середньому по 322 тисячі євро кожні три місяці до 2028 року. Виплати вже почалися.

Цікаво, що кредит був узятий у 2014 році, вже після анексії Росією Криму. Повернути кредит партія повинна була до вересня 2019 року, але не повернула. Сторони прийшли до компромісу в червні 2020 року - через кілька місяців після оголошення Ле Пен про участь у президентських виборах 2022 року.

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