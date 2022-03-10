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Российская колонна под Киевом несет постоянные потери, - британская разведка

Автор: Александр Белоус

Крупная российская колонна к северо-западу от Киева за неделю продвинулась незначительно. По данным Министерства обороны Великобритании, колонна несет постоянные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Британии в Twitter.

В заявлении британского министерства говорится, что по мере роста потерь Путин будет вынужден использовать российские вооруженные силы и другие источники для возмещения потерь.

Кроме того, в последние дни наблюдается заметное снижение общей воздушной активности России над Украиной.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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