Российская колонна под Киевом несет постоянные потери, - британская разведка

Крупная российская колонна к северо-западу от Киева за неделю продвинулась незначительно. По данным Министерства обороны Великобритании, колонна несет постоянные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Британии в Twitter .

В заявлении британского министерства говорится, что по мере роста потерь Путин будет вынужден использовать российские вооруженные силы и другие источники для возмещения потерь.

Кроме того, в последние дни наблюдается заметное снижение общей воздушной активности России над Украиной.