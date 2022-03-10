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Російська колона під Києвом несе постійні втрати, - британська розвідка

Автор: Олександр Білоус

Велика російська колона на північний захід від Києва за тиждень просунулася незначно. За даними Міністерства оборони Великобританії, колона несе постійні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Британії в Twitter.

У заяві британського міністерства йдеться, що в міру зростання втрат Путін буде змушений використовувати російські збройні сили та інші джерела для відшкодування втрат.

Крім того, в останні дні спостерігається помітне зниження загальної повітряної активності Росії над Україною.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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