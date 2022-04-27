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Российская экономика быстро падает на колени: Подоляк о заявлении Счетной палаты России

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Счетной палаты России. Заявил, что экономика оккупантов быстро падает на колени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

Стоит отметить, что по словам главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, ближайшие два года будут "очень сложными" для экономики их страны.

Лишь, согласно базовому сценарию, россиян ожидает падение ВВП в 8,8%. Между тем консервативные прогнозы оценивают падение в 12,4% лишь в текущем году.

"Председатель Счетной палаты России Кудрин огорченно сообщает, что в ближайшие два года российскую экономику ждет "очень сложная ситуация". А что, случилось-то? Все же как будто было "по плану"? Или, может, в "плане" речь шла именно о скором падении ВВП РФ на колени?",- пишет Подоляк.

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