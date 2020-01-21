Российская авиация провела очередные учения над оккупированным Крымом

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В учениях принимали участие более 10 вертолетов

В небе над оккупированным Крымом провела обучение армейская авиация Южного военного округа минобороны России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что обучение проводили экипажи более 10 вертолетов. Они учились "прикрывать стратегические объекты", которые расположены на полуострове.

В частности, отработали "сопровождение и огневую поддержку" транспортных вертолетов, выполняющих условное десантирование подразделений.

Ранее Черноморский флот России сообщил, что планирует повысить интенсивность боевых учений в 2020 году.

РБК-Украина писало, что Россия провела у берегов оккупированного Крыма в Черном море совместные учения Черноморского и Северного флотов с ракетными стрельбами, в том числе с использованием сверхзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал".

Напомним, в декабре российские военные провели "воздушный бой" над оккупированным Крымом. Российские военные подняли по тревоге звена дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30м2. По замыслу учений, их направили на перехват военных самолетов условного противника, которые нарушили "воздушное границу Российской Федерации".