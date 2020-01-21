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Російська авіація провела чергові навчання над окупованим Кримом

Новини » Політика     21.01.2020 - 11:53
Російська авіація провела чергові навчання над окупованим Кримом
Иллюстративное фото (flickr.com/defenceimages)

В навчаннях брали участь більше 10 гелікоптерів

В небі над окупованим Кримом провела начання армійська авіація Південного військового округу міноборони Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що навчання проводили екіпажі більше 10 гелікоптерів. Вони вчилися "прикривати стратегічні об’єкти", які розташовані на півострові.

Зокрема, відпрацювали "супровід і вогневу підтримку" транспортних гелікоптерів, що виконують умовне десантування підрозділів.

Раніше Чорноморський флот Росії повідомив, що планує підвищити інтенсивність бойових навчань у 2020 році.

РБК-Украъна писало, що Росія провела біля берегів окупованого Криму в Чорному морі спільні навчання Чорноморського і Північного флотів з ракетними стрільбами, в тому числі з використанням надзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".

Нагадаємо, в грудні російські військові провели "повітряний бій" над окупованих Кримом. Російські військові підняли по тривозі ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2. За задумом навчань, їх направили на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили "повітряний кордон Російської Федерації".

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