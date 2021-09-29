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Российская авиация бомбами и ракетами уничтожала "противника" в горах Крыма

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Крым, Среда 29 сентября 2021 16:42
Российская авиация бомбами и ракетами уничтожала "противника" в горах Крыма Фото: Россия провела военные учения в Крыму (structure.mil.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия провела в оккупированном Крыму учения военной авиации. Самолеты оккупационных войск учились уничтожать "противника" в горах Крымского полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черноморский флот РФ.

По замыслу военных учений, самолет-разведчик Су-24МР обнаружил объекты "противника" в горах. После этого в горы поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ.

"Обнаружив объекты условного противника, экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника", - заявили в оккупационному флоте.

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Крым Военные учения Российская Федерация
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