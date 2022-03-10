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Российская авиация атаковала кассетными бомбами поселок в Харьковской области

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Четверг 10 марта 2022 17:15
Российская авиация атаковала кассетными бомбами поселок в Харьковской области Фото: российская авиация атаковала кассетными бомбами поселок в Харьковской области (t.me/pgo_gov_ua/3117)
Автор: Сергей Пышкин

Российская авиация атаковала кассетными бомбами поселок Селекционное в Харьковской области. В результате атаки погибла 73-летняя женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 10 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации нанесли авиаудар по поселку Селекционное в Харьковском районе. В результате погибла 73-летняя женщина. По предварительным данным, обстрел осуществлен кассетными бомбами", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Житомирской области военные сбили две российские ракеты.

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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