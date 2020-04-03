ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Російська авіакомпанія запропонувала евакуювати українців з Непалу

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 11:21
Російська авіакомпанія запропонувала евакуювати українців з Непалу
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

МЗС вивчає всі логістичні питання для евакуації українців

Російська авіакомпанія "Аерофлот" запропонувала евакуювати застряглих в Непалі через пандемію коронавірусу громадян України. Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, українська сторона вивчає всі логістичні можливості, щоб громадяни повернулися до України.

"Прозвучала пропозиція від російської компанії "Аерофлот", щоб наші громадяни сіли на борт її літака. За моєю інформацією, місцеве консульство Росії вимагає для цього офіційної ноти від українського", - зазначив Кулеба.

Він також пояснив складність евакуації українців з Непалу тим, що він знаходиться дуже далеко і важко опрацювати маршрут для транзиту. При цьому українці в Непалі можуть скористатися програмою "Захист".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за кордоном у лікарнях з діагнозом коронавірус знаходяться 34 громадянина України.

До цього голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко запропонував брати на військову службу трудових мігрантів, що повернулися до України. За його словами, на сьогодні є недобір в 10 тисяч осіб. Крім того, проблеми з комплектацією є і в Міністерстві оборони.

МОЗ складе реєстр всіх місць обсервації
Новини України евакуаціяНепалукраинцыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся