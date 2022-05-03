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Российская армия значительно ослабла после вторжения в Украину, - британская разведка

Фото: российская армия ослабла после вторжения в Украину (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российская армия стала значительно слабее в результате полномасштабного вторжения в Украину. Ее восстановление будут замедлять международные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

По данным британской разведки, российский оборонный бюджет удвоился с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в развитие воздушных, наземных и морских сил и средств. Однако модернизация все равно не позволила России доминировать над Украиной как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении, что не позволяет превратить численную силу в решающее преимущество.

"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате вторжения в Украину. Восстановление от этого будет усугублено санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать свои вооруженные силы", - добавили в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что более четверти российских сил вторжения в Украине уже выведены из строя.

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