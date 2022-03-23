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Российская армия вывела вертолеты с аэродрома в Чернобаевке, - New York Times

Аэродром в Чернобаевке (Фото: planetlabs.com)
Автор: Константин Широкун

Анализ новых спутниковых снимков аэродрома в Херсоне, также известного как Чернобаевка, показал, что на нем больше нет российских военных вертолетов. После многочисленных потерь, армия РФ решила отвести с него свою авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

На коммерчески доступных снимках компании Planet Labs от 16 марта на аэродроме хорошо видны российские вертолеты. На снимках от 21 марта их уже нет. Украинская авиация и артиллерия в последние дни несколько раз атаковала аэродром в Чернобаевке, служивший стратегической базой подвоза войск для наступления на Николаев.

Военные эксперты отмечают, что эвакуация аэродрома – это одно из свидетельств провала российского наступления на этом направлении. Украинские официальные лица говорят, что армия страны развивает контрнаступление с целью освобождения Херсона от российской оккупации.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 28-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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