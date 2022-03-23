Российская армия вывела вертолеты с аэродрома в Чернобаевке, - New York Times

Анализ новых спутниковых снимков аэродрома в Херсоне, также известного как Чернобаевка, показал, что на нем больше нет российских военных вертолетов. После многочисленных потерь, армия РФ решила отвести с него свою авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

На коммерчески доступных снимках компании Planet Labs от 16 марта на аэродроме хорошо видны российские вертолеты. На снимках от 21 марта их уже нет. Украинская авиация и артиллерия в последние дни несколько раз атаковала аэродром в Чернобаевке, служивший стратегической базой подвоза войск для наступления на Николаев.

Военные эксперты отмечают, что эвакуация аэродрома – это одно из свидетельств провала российского наступления на этом направлении. Украинские официальные лица говорят, что армия страны развивает контрнаступление с целью освобождения Херсона от российской оккупации.