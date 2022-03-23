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Російська армія вивела вертольоти з аеродрому в Чорнобаївці, - New York Times

Аеродром у Чорнобаївці (Фото: planetlabs.com)
Автор: Константин Широкун

Аналіз нових супутникових знімків аеродрому в Херсоні, також відомого як Чорнобаївка, показав, що на ньому більше немає російських військових вертольотів. Після численних втрат, армія РФ вирішила відвести з нього свою авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

На комерційно доступних знімках компанії Planet Labs від 16 березня на аеродромі добре видно російські вертольоти. На знімках від 21 березня їх вже немає. Українська авіація та артилерія в останні дні кілька разів атакувала аеродром в Чорнобаївці, що служив стратегічною базою підвезення військ для наступу на Миколаїв.

Військові експерти відзначають, що евакуація аеродрому – це одне зі свідчень провалу російського наступу на цьому напрямку. Українські офіційні особи кажуть, що армія країни розвиває контрнаступ з метою звільнення Херсона від російської окупації.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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