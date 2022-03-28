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Российская армия в Украине теряет моральный дух и импульс к наступлению, - Минобороны Британии

Фото: российская армия в Украине теряет моральный дух (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

За последние 24 часа в расположении российских войск на оккупированной Украине существенных изменений не произошло. Российская армия в Украине теряет моральный дух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Нехватка материально-технического обеспечения усугубляется продолжающимся отсутствием импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боевыми действиями украинцев", - говорится в сообщении.

В то же время, Россия добилась больших успехов на юге в районе Мариуполя, где продолжаются ожесточенные бои, поскольку Россия пытается захватить порт, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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