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Российская армия снова ударила по Николаевской области: есть жертва и пострадавшие

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Николаевская область, Суббота 06 августа 2022 16:05
Российская армия снова ударила по Николаевской области: есть жертва и пострадавшие Фото: оккупанты 6 августа снова обстреляли Николаевскую область (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 6 августа, снова ударили по Николаевской области. В результате обстрелов погибла пенсионерка, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, обстрелы в Николаевской области продолжаются по всей линии фронта, в частности вдоль границы с Херсонской областью.

Сегодня враг ударил артиллерией по поселку Березнеговатое. В результате обстрелов погибла пенсионерка, еще пять человек получили ранения.

По состоянию на утро 6 августа в больницах области находятся 294 пациента, пострадавших от обстрелов. Еще 82 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Напомним, СБУ задержала российских агентов, которые помогали уничтожать судостроительные заводы в Николаеве.

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