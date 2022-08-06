Российская армия снова ударила по Николаевской области: есть жертва и пострадавшие

Российские войска сегодня, 6 августа, снова ударили по Николаевской области. В результате обстрелов погибла пенсионерка, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram .

По ее словам, обстрелы в Николаевской области продолжаются по всей линии фронта, в частности вдоль границы с Херсонской областью.

Сегодня враг ударил артиллерией по поселку Березнеговатое. В результате обстрелов погибла пенсионерка, еще пять человек получили ранения.

По состоянию на утро 6 августа в больницах области находятся 294 пациента, пострадавших от обстрелов. Еще 82 пострадавших получили помощь амбулаторно.