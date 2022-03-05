Российская армия не сильная, она просто длинная, - Арестович

Наступление российских войск на Украину захлебывается, и силы ВСУ и территориальной обороны систематически наносят оккупантам большие потери, хотя противник отправил в нашу страну восемь из десяти своих армий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

По его словам, успехи украинских защитников на фронтах были предопределены в первый же день российского вторжения.

"Все это просчитано и продуманно военным руководством и блестяще реализуется армией. Я знаю мнение многих военных мира. Они в шоке - от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство. Сегодня это официально признали министерства обороны США, Британии, глава НАТО", - отметил Арестович в своей публикации в Facebook.

Он рассказал, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришелся в подготовленные макеты.

"И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные - это все трезвый и хладнокровный расчет, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии", - пишет Арестович.

Советник главы ОП отметил, что лучшие военные мира давали Украине 48 часов, а "на десятые сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба".

"Наши успехи - закономерность. Специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи. Сочетание высочайшего уровня Вооруженных сил и народного сопротивления и перемелет здесь российскую военную машину. Российская армия не сильная. Она просто длинная. Восемь из десяти путинских армий здесь. Здесь мы их и похороним", - пишет он.

Арестович также рассказал, что в Кремле открыто признают, что оккупировать Украину невозможно и - "не собираются".

"Мы их еще погоним назад. Все наши дома и города вернуться к нам. Это наша война Судного дня. Это наша Родина сбрасывает с себя семисотлетние оковы Орды, уродливое историческое искажение давней идеи Руси... Цена не будет легкой. Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира. Поэтому, закономерность нашей победы еще и историческая... Нам повезло стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость. Которое откроет двери в новый мир. Я лично - глубоко удовлетворен. Поставим точку в истории Московии. Поднимем истинную Украину", - говорится в сообщении.