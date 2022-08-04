Российская армия пытается установить защиту от точных ударов HIMARS, - британская разведка

Как отмечается в сводке, удары наверняка повлияют на снабжение российских военных и окажут давление на российские подразделения боевой поддержки.

По данным британской разведки, российские силы почти наверняка разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденного Антоновского моста и недалеко от недавно поврежденного железнодорожного моста, оба из которых пересекают реку Днепр в Херсоне, на юге Украины.

Радарные отражатели используются, чтобы скрыть мост от радиолокационных изображений с синтезированной апертурой и возможного оборудования для наведения ракет.

"Это подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает из-за возросшей дальности и точности западных систем", - говорится в сообщении.