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Російська армія намагається встановити захист від точних ударів HIMARS, - британська розвідка

Фото: HIMARS намагаються зупинити за допомогою радіолокаційних відбивачів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ракетні та артилерійські підрозділи України продовжують завдавати ударів по російських військових опорних пунктах, скупченнях особового складу, базах матеріально-технічного забезпечення та складах боєприпасів. Російська армія намагається захиститися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, удари напевно вплинуть на постачання російських військових і чинитимуть тиск на російські підрозділи бойової підтримки.

За даними британської розвідки, російські сили розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту і недалеко від нещодавно пошкодженого залізничного мосту, обидва з яких перетинають річку Дніпро в Херсоні, на півдні України.

Радарні відбивачі використовуються, щоб приховати міст від радіолокаційних зображень з синтезованою апертурою і можливого обладнання для наведення ракет.

"Це підкреслює загрозу, яку Росія відчуває через збільшену дальність і точність західних систем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ЗСУ завдали удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області на півдні України, перервавши залізничне сполучення Херсона з окупованим Кримом.

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Херсон