Російська армія намагається встановити захист від точних ударів HIMARS, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, удари напевно вплинуть на постачання російських військових і чинитимуть тиск на російські підрозділи бойової підтримки.

За даними британської розвідки, російські сили розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту і недалеко від нещодавно пошкодженого залізничного мосту, обидва з яких перетинають річку Дніпро в Херсоні, на півдні України.

Радарні відбивачі використовуються, щоб приховати міст від радіолокаційних зображень з синтезованою апертурою і можливого обладнання для наведення ракет.

"Це підкреслює загрозу, яку Росія відчуває через збільшену дальність і точність західних систем", - йдеться в повідомленні.