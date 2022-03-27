Российская армия пытается окружить силы ВСУ на Донбассе, - Минобороны Британии

Российская армия сконцентрировала свои усилия на попытках окружить силы ВСУ на востоке Украины. На севере украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Российские силы, похоже, концентрируют свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские силы, находящиеся непосредственно перед сепаратистскими районами на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Британии, поле боя на севере Украины остается в основном статичным, а локальные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.